Шарія затримали в Іспанії 4 травня.

Затриманий в Іспанії за підозрою у держзраді України проросійський блогер Анатолій Шарій постане перед українським судом.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив юрист, нардеп і представник президента у КСУ Федір Веніславський.

Він зазначив, що на Шарія чекає процедура екстрадиції, а вже потім – суд. Проте це не станеться швидко.

"Зараз буде почата процедура його екстрадиції до України, він постане перед українським судом. Але треба бути свідомим, що всі західні країни – демократичні, вони дуже ретельно стежать за процедурою. Я переконаний, що адвокати Шарія будуть оскаржувати всі дії, тому сподіватися, що він буде на території України вже завтра, занадто оптимістично. Але те, що він потрапить в руки українського правосуддя - у мене сумнівів немає", - висловився Веніславський.

Як писав УНІАН, 4 травня Шарія затримали в Іспанії за запитом українських правоохоронців. Проросійського блогера підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями ККУ: ст. 111 (державна зрада) і ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Справа Шарія

На початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру Шарію, який живе в Іспанії, про підозру в держзраді та в порушенні рівноправності громадян.

За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шарія і тещі блогера Алли Бондаренко.

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