Український прем'єр зустрінеться з генсеком Альянсу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 лютого відвідає штаб-квартиру Організації північноатлантичного договору (НАТО) у Брюсселі.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Альянсу.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, у штаб-квартирі НАТО", - йдеться у повідомленні.

Також за підсумками зустрічі відбудеться прес-конференція Столтенберга і Шмигаля о 16:45 за брюссельським часом (17:45 за Києвом).

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Автор: Віталій Саєнко