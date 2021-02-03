Шмигаль поїде до штаб-квартири НАТО / фото УНІАН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 лютого відвідає штаб-квартиру Організації північноатлантичного договору (НАТО) у Брюсселі.
Читайте також"Чому ми досі не в НАТО?": Зеленський поставив Байдену "просте питання"
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Альянсу.
"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, у штаб-квартирі НАТО", - йдеться у повідомленні.
Також за підсумками зустрічі відбудеться прес-конференція Столтенберга і Шмигаля о 16:45 за брюссельським часом (17:45 за Києвом).
Більше новин на тему
- Україна готова збільшити внески в операції НАТО і розраховує на ПДЧ наступного року - Таран
- Зеленський не вважає, що заради миру з Росією Україні доведеться відмовитися від НАТО
- Кулеба переконаний, що Угорщина не блокуватиме повністю відносини України з НАТО
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram