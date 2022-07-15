Голова українського уряду також підкреслив важливість продовження політики посилення санкцій проти РФ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час відеорозмови з Високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем закликав ЄС визнати Росію країною-терористом, оскільки її армія систематично й у значних масштабах здійснює терористичні акти проти цивільного населення.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Вчора ракетним ударом у центр Вінниці росіяни вбили більше 23 людей, з яких троє дітей. Понад півтори сотні громадян звернулися до лікарень, з них десятки у важкому стані. Продовжується розбір завалів. Сьогодні зранку росія обстріляла два університети в центрі Миколаєва. Тобто, цілеспрямовано знищує освітні заклади перед початком навчального року. Удар по вокзалу в Краматорську, торговому центру в Кременчуці. Усе це тероризм", — наголосив прем’єр-міністр.

При цьому Шмигаль подякував Боррелю за його особисту чітку позицію щодо злочинів, які Росія здійснює в Україні.

Глава уряду також підкреслив важливість продовження політики посилення санкцій проти РФ.

"Ми очікуємо сьомого пакета. Що в ньому будуть так звані вторинні санкції. Надалі маємо продовжити відключення російських банків від SWIFT, заборонити заходження суден під прапором країн-членів ЄС у російські морські порти, запровадити санкції проти російських криптоактивів, накласти заборону на російські ЗМІ в Європі — це важливо і для України, і для Європи задля уникнення гібридних впливів та дезінформації", — зазначив Шмигаль.

За словами Шмигаля, Україна також очікує в нових санкційних пакетах блокування імпорту з Росії залізної руди й енергоресурсів, розширення індивідуальних санкцій проти російських чиновників і функціонерів.

Сторони також обговорили подальшу інтеграцію України в Європейський Союз.

Шмигаль під час розмови висловив готовність України рухатися далі задля інтеграції у внутрішній ринок ЄС. Зокрема, наша країна розраховує на укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА), приєднання до системи спільного транзиту NCTS, єдиної зони роумінгу та єдиної зони платіжного простору SEPA.

Очільник українського уряду подякував Європейському Союзу за рішення щодо надання макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро для фінансування дефіциту бюджету, а також плану довгострокової відбудови нашої країни.

Шмигаль і Боррель також обговорили посилення співробітництва в енергетичній сфері, допомогу в розмінуванні українських територій та включення української частини річки Дунай до Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Верховна Рада України підтримала звернення до Палати Представників і Сенату Конгресу США про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами заявив, що Росія має бути офіційно визнана державою-спонсором тероризму. Він зазначив, що Росія здійснює геноцид проти українського народу.

24 червня комітет Сенату США із міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм. Остаточне рішення про визнання Росії країною-спонсором тероризму має бути ухвалено адміністрацією президента Джо Байдена.

На даний момент в цей список входить чотири країни: Куба, КНДР, Іран і Сирія.

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