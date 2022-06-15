Глави держав продемонструють свою підтримку надання Україні статусу кандидата.

Еммануель Макрон, Маріо Драгі та Олаф Шольц приїдуть до Києва на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати солідарність з Україною.

Про це пише Financial Times з посиланням високопоставлених дипломатів і офіційних осіб в європейських столицях.

Візит відбудеться напередодні оцінки Єврокомісією того, чи слід Україні надати статус кандидата в члени ЄС, рішення, яке лідери блоку обговорять на саміті в Брюсселі наступного тижня.

За словами офіційних осіб, знайомих з цим питанням, Брюссель, ймовірно, скаже, що Україна повинна отримати статус кандидата в члени ЄС за умови, що вона проведе ряд реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права і боротьбу з широко поширеною корупцією.

Країни ЄС, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи слід розглядати ці реформи як попередню умову до того, як Україна стане кандидатом у члени ЄС, або слід зазначити контрольний список реформ перед наступним кроком на шляху до ЄС — офіційним відкриттям переговорів про вступ, що також вимагатиме одностайності серед держав-членів ЄС.

Візит Макрона, Шольца і Драгі необхідний для збору достатньої підтримки для варіанту надання статусу кандидата в члени ЄС вже зараз, а список реформ, які необхідно виконати, нададуть на більш пізньому етапі, пояснюють співрозмовники видання.

Раніше ЗМІ повідомляли про наміри глав Італії, Франції та Німеччини приїхати в Київ до Зеленського, але публічно ця інформація керівництвами країн не підтверджувалася.

Італійська газета La Stampa писала, що Макрон, Шольц і Драго можуть відвідати українську столицю 16 червня.

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