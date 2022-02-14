Також канцлер ФРН підкреслив, що країни Заходу теж зацікавлені у продовженні діалогу з РФ.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц відзначив важливість прямих перемовин Києва і Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шольц заявив у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Канцлер ФРН дякує українській владі за зважену і стриману реакцію на дуже складну і загрозливу ситуації на кордонах, куди Росія стягує війська.

"Ми хотіли б закликати Україну до продовження цієї відповідальної політики. Наша спільна мета - уникнення ескалації. Задля цього ми працюємо на всіх рівнях дуже інтенсивно, тісно і довірливо. Дуже важливі також прямі перемовини між Києвом та Москвою", - заявив Шольц.

Також він підкреслив, що країни Заходу теж зацікавлені у продовженні діалогу з РФ.

"Ми готові до серйозного діалогу з Росією стосовно питання європейської безпеки. НАТО і США надали Росії конкретні пропозиції, які ми підтримаємо. І ми зараз очікуємо від Росії реакцію, відповідь. Ми також бачимо велику користь у перемовинах в рамках ОБСЄ", - заявив Шольц.

"Ми закликаємо Росію, скористатися пропозиціями до діалогу. Я ще раз хочу сказати: на випадок воєнної ескалації ми готові (застосувати) далекосяжні і ефективні санкції, узгоджені з нашими союзниками, щоб чітко сказати: якщо Росія знову порушить територіальну цілісність України, - ми знаємо, що нам слід зробити", - наголосив Шольц.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 лютого, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Наступного дня, 15 лютого, німецький канцлер попрямує до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Очільник ОПУ також очікує, що у Шольца "будуть результативні перемовини в Москві".

Перед візитом у Київ Шольц заявив, що Німеччина очікує від Росії термінових ознак деескалації й попереджає про серйозні наслідки у випадку подальшої військової агресії проти України.

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