Пропонований законопроект запроваджує відповідальність за поширення зображень території України без Криму та окупованих частин Донецької й Луганської областей.

В Україні хочуть запровадити штрафи за зображення території держави без окупованих територій.

Відповідний законопроект №5166 рекомендує ухвалити Комітет Верховної ради з питань екологічної політики, повідомляється на сайті Ради.

"Запроваджується відповідальність за поширення зображення обрисів території України чи карти України без тимчасово окупованих територій у друкованій продукції, на сувенірах, картах, схемах, в рекламі тощо", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

За порушення пропонується карати штрафом від 5 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - зараз це 85 тис. - 170 тис. грн.

Читайте такожЮридично нікчемний: МЗС відреагувало на указ Путіна про позбавлення українців землі в КримуОкрім того, пропонований закон передбачає:

кримінальну відповідальність для окремих категорій осіб за публічне пряме або опосередковане визнання законності окупації деяких територій України Російською Федерацією, заперечення державного суверенітету України, за участь в урочистих публічних заходах, пов’язаних з відзначенням офіційних державних свят на території РФ і публічних заходах окупаційної влади;

відповідальність за порушення окремими категоріями осіб (національними публічними діячами, посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування) заборон та обмежень на встановлення зв'язків та взаємодії з окупаційною владою, органами державної влади та місцевого самоврядування РФ;

кримінальну відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин на тимчасово окупованій території;

кримінальну відповідальність за незаконне позбавлення права власності на майно фізичних та юридичних осіб на тимчасово окупованій території;

кримінальну відповідальність за заперечення трьох геноцидів на території України у ХХ столітті, а саме Голодомору 1932-1933 років в Україні, Голокосту і депортації з Криму кримських татар у 1944 році.

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Автор: Катерина Комолова