У ході форуму "Російський Донбас" пропагандистка закликала Росію забрати український регіон.

Речниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала заяву керівниці пропагандистського Russia Today Маргарити Симоньян, яка закликала приєднати до складу РФ Донбас.

Про це повідомляє Дождь.

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Захарова заявила, що позиція Симоньян щодо Донбасу вже давно відома, але вона буцімто озвучує тільки свою думку.

«Це її думка, це її точка зору, це її позиція. Причому вона її озвучувала і до цього у різних формах», – сказала прес-секретарка Лаврова.

Форум "Російський Донбас" у Донецьку: що відомо

Крім російських пропагандистів у Форумі візьмуть участь політологи, журналісти та політичні діячі з так званих ЛНР і ДНР.

В ході форуму організатори ухвалили резолюцію за результатами обговорення доктрини «Російський Донбас».

Російська пропаганда: як реагує світ

У листопаді 2016 року Європарламент схвалив резолюцію про боротьбу з ісламістської і російською пропагандою.

Для протидії антиєвропейським кампаніям парламентарії пропонували підсилити слабку "стратегічну комунікацію" та більше інвестувати у підвищення обізнаності, освіта, онлайн - і місцеві засоби масової інформації, журналістські розслідування та інформаційну грамотність населення.

Євродепутати визнали, що після анексії Криму та розв'язування гібридної війни на Донбасі Кремль посилив свою пропаганду проти ЄС. Вони зазначили, що "російська влада використовує широкий спектр засобів і інструментів, таких як багатомовні телеканали (наприклад, Russia Today), псевдо-інформаційні агенції та мультимедійні платформи (наприклад, Sputnik) [...], соціальні медіа та інтернет-тролів, щоб кинути виклик демократичним цінностям, розділити Європу, зібрати внутрішню підтримку і створити враження несформованої державності біля східних кордонів ЄС".

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Автор: УНІАН