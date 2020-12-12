Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов бачить небезпеку для України через ситуацію в Білорусі та Молдові.
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Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає РБК-Україна.
За словами Данілова, найбільшу небезпеку становить ситуація в Білорусі. Він уточнив, що для України буде великим викликом, якщо російські військові вторгнуться в Білорусь.
"Ситуація в Білорусі, ситуація в Молдові. Все це для нас дуже небезпечно. Перш за все небезпечно те, що відбувається в Білорусі. Перш за все, якщо військові у великій кількості зайдуть до Білорусі. Для нас це буде виклик", - підкреслив секретар РНБО.
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