За словами Олексія Данілова, для України буде великим викликом, якщо російські військові вторгнуться в Білорусь.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов бачить небезпеку для України через ситуацію в Білорусі та Молдові.

Читайте такожУкраїна має обговорювати Донбас тільки з Росією - секретар РНБО

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає РБК-Україна.

За словами Данілова, найбільшу небезпеку становить ситуація в Білорусі. Він уточнив, що для України буде великим викликом, якщо російські військові вторгнуться в Білорусь.

"Ситуація в Білорусі, ситуація в Молдові. Все це для нас дуже небезпечно. Перш за все небезпечно те, що відбувається в Білорусі. Перш за все, якщо військові у великій кількості зайдуть до Білорусі. Для нас це буде виклик", - підкреслив секретар РНБО.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН