Депутат вважає, що необхідно відновити законодавство про декларування в повному обсязі та запропонувати рішення щодо того, як повернути Конституційний суд в правосудний режим ухвалення рішень.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, народний депутат від "Слуги народу" Анастасія Радіна припускає, що будь-які зміни до закону про запобігання корупції, які вноситимуться для врахування позиції Конституційного суду, можуть знову бути визнані неконституційними.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

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"Рішення Конституційного суду, яке скасовує електронне декларування, неможливо якісно врахувати, внесши зміни до законодавства... На жаль, із рішення неможливо зрозуміти, в чому є проблема із неконституційністю норм", - наголосив Радіна.

Вона додала, що рішення суду є "необґрунтованим" і, відповідно, можна лише "здогадуватися, що саме не вдовольняє Конституційний суд".

"Будь-які зміни, які ми зараз вигадаємо до закону про запобігання корупції, намагаючись врахувати позицію Конституційного суду, можуть знову бути визнані неконституційними в Конституційному суді. Неможливо пояснити людям, чому кримінальна відповідальність за крадіжку конституційна завжди, і тільки з відповідальністю чиновників постійно якесь "не слава богу", - зазначила депутат.

Так, зауважила Радіна, вона в цій ситуацій бачить лише один безальтернативний вихід: "Перше - відновити законодавство про декларування в повному обсязі. І друге - це абсолютно пов'язане питання - запропонувати рішення щодо того, як ми повертаємо Конституційний суд в правосудний режим ухвалення рішень".

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На переконання авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Тетяна Поляковська