За інформацією Віталія Глаголи, Фіцо не буде спілкуватись з українськими журналістами і відповідати на їхні питання.

До прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який прибув до Ужгорода для зустрічі зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем, не підпускають українські ЗМІ. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

"Сьогодні в Ужгороді триває зустріч премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля та його словацького колеги Роберта Фіцо. Цікаво, що можливості поставити питання премʼєрам щодо цієї зустрічі у журналістів не буде", - стверджує Глагола.

За його словами, Фіцо не буде спілкуватись з українськими журналістами і відповідати на їхні питання.

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"З ним приїхали тільки кілька словацьких ЗМІ, а інших до Фіцо не підпускають", - зазначає журналіст.

Він додав, що у Шмигаля буде телевізійне включення без можливості задавати питання та акредитації журналістів.

Пізніше прем’єр-міністр України оприлюднив в Telegram коротке відео спілкування з Фіцо.

За словами словацького прем'єра, він бажає запросити українського колегу відвідати Словаччину якомога скоріше.

"Ми можемо організувати цю зустріч – скажімо так – неподалік кордону. Мої люди організують цей візит якомога скоріше, бо є дуже багато тем, які ми маємо обговорити", - сказав Фіцо.

Словацький прем'єр стверджує, що прибув до України, бо має намір допомагати.

"Звичайно, є певні теми, щодо яких можна мати різні думки, але це – політичне життя. У будь-якому разі склад словацької делегації та теми, які б ми хотіли порушити, покажуть, що ми дійсно хочемо допомогти вам, хочемо надати вам допомогу", - сказав Фіцо.

Своєю чергою Шмигаль сказав, що розвиток прагматичних і дуже надійних відносин між урядами обох країн продовжиться.

Також, як зазначив голова українського уряду у своєму дописі, "попри розбіжності, є намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам".

"Впевнений, що сьогоднішня зустріч із прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах", - заявив Шмигаль.

Скандальні заяви Фіцо щодо України

Напередодні свого візиту до Ужгорода прем'єр-міністра Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами, зробив цинічну заяву, назвавши війну Росії проти України "локальним конфліктом".

А після чергового обстрілу Києва російськими військами, він сказав, що у столиці "абсолютно нормальне життя". Водночас від поїздки до Києва ухильно відмовився.

Також днями Фіцо заявив, що Київ повинен "поступитися" Росії територіями, щоб припинити війну. Він вважає це єдиним способом зупинити конфлікт.

Окрім того, словацький прем’єр зазначив, що його країна не буде допомагати Україні військово, але надаватиме гуманітарну підтримку.

Раніше Фіцо разом з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном погодився щодо блокування фінансування для України.

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