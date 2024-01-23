Війну РФ проти України словацький прем'єр назвав "локальним конфліктом".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами, відзначився цинічною заявою після ранкового обстрілу Києва російськими військами. Він заявив, що життя в українській столиці нібито нормальне, і війни там немає, пише Reuters.

"Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, ви несерйозно. Їдьте туди, і ви побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя", – відповів він на питання про доречність поїздки до Києва для того, щоб краще зрозуміти війну РФ проти України, яка триває вже другий рік.

Війну РФ проти України словацький прем'єр назвав "локальним конфліктом". Водночас від поїздки до Києва ухильно відмовився. За його словами, в Ужгороді зустрітися було б більш практично (на 24 січня був запланований візит Фіцо в Україну – ред.). Він зазначив, що це місто обрала українська сторона.

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Інші висловлювання Фіцо про війну в Україні

Роберт Фіцо перебуває на посаді прем'єр-міністра Словаччини не так давно, проте встиг відзначитися низкою скандальних заяв щодо війни РФ проти України. Так, днями він видав, що Київ повинен "поступитися" Росії територіями, щоб припинити війну. Фіцо каже, що це єдиний спосіб зупинити конфлікт.

В Міністерстві закордонних справ України прокоментували слова Фіцо. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності, і це стосується як України, так і Словаччини, і будь-якої іншої країни.

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