Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та український прем’єр Денис Шмигаль зустрілися в Ужгороді.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий антиукраїнськими заявами, приїхав в Україну.

"Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному - наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив. Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", - повідомляється у Telegram українского прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Він оприлюднив фото та відео зустрічі.

Скандальні заяви Фіцо - останні новини

Роберт Фіцо буквально вчора відзначився цинічним висловлюванням про війну РФ в Україні, назвавши її "локальним конфліктом". Водночас від поїздки до Києва ухильно відмовився. За його словами, в Ужгороді зустрітися було б більш практично (на 24 січня був запланований візит Фіцо в Україну). Він зазначив, що це місто обрала українська сторона.

Фіцо перебуває на посаді прем'єр-міністра Словаччини не так давно, проте встиг відзначитися низкою скандальних заяв щодо агресивної війни РФ проти України. Так, днями він заявив, що Київ повинен "поступитися" Росії територіями, щоб припинити війну. Фіцо каже, що це єдиний спосіб зупинити конфлікт.

В Міністерстві закордонних справ України прокоментували слова Фіцо. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності, і це стосується як України, так і Словаччини, і будь-якої іншої країни.

21 січня глава словацького уряду Фіцо заявив, що Словаччина не буде допомагати Україні військово, але надаватиме гуманітарну підтримку.

Раніше Фіцо разом з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном погодився щодо блокування фінансування для України.

Вас також можуть зацікавити новини: