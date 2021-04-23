Ці засідання планується провести 27 та 29 квітня, в порядку денному загалом 30 законопроектів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що наступного пленарного тижня (27-30 квітня) їхня фракція ініціює два позачергових засідання.

Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу".

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"Ми плануємо активно працювати. У вівторок, 27 квітня, у нас на порядку денному 13 законопроектів. У четвер, 29 квітня, - ще 17 законопроектів. Тематика найрізноманітніша: бюджетна та соціальна сфери, економічні стимули для бізнесу, підтримка аграріїв, науковців і ще багато інших важливих та потрібних законопроектів", - зазначив Арахамія.

Він додав, що депутати хочуть, зокрема посилити спроможність наукових парків, забезпечити державну підтримку аграріям щодо страхування врожаю, посилити вплив молоді на формування державної політики і влади в цілому, а також ухвалити в першому читанні закон про обов'язкове накопичувальне пенсійне страхування.

Що відомо

Верховна Рада з 16 березня розглядає поправки до законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3 тис. 128.

Станом на 15 квітня завершено розгляд 2 тис. 267 поправок.

Сьогодні, 23 квітня, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що наступного пленарного тижня (27-30 квітня) планується проведення чотирьох позачергових засідань Верховної Ради: двох від коаліції (27 та 29 квітня), одного - від опозиції - щодо боротьби з COVID-19 і ще одного - щодо кадрових питань, зокрема, в уряді.

Водночас, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що вже зібрано підписи за проведення 27 квітня позачергового засідання Верховної Ради щодо ситуації з пандемією COVID-19.

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Автор: Тетяна Поляковська