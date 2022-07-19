Виявити це вдалося завдяки дружинам терористів.

Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) і колишній ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький використовували особливі російські паспорти прикриття.

Про це йдеться в розслідуванні The Insider і Bellingcat.

Журналісти виявили зв'язок між Гіркіним, отруйниками опозиціонера Олексія Навального і спецназівцем "Вимпела" Вадимом Красіковим, відомим як "кілер на велосипеді", що убив чеченського біженця Хангошвілі в Берліні.

Всі вони використовували паспорти прикриття тієї ж серії, що і співробітники ФСБ. Особлива серія паспорта виявилася і у колишнього лідера "ЛНР" Ігоря Плотницького, щоправда, в його випадку вона була спільною не з ФСБшниками, а з хакерами з ГРУ.

Виявити ці зв'язки вдалося завдяки дружинам терористів. Гіркін і Плотницький з фальшивими іменами літали за однією бронню квитків зі своїми дружинами.

Паспорт Ігоря Гіркіна на ім'я "Сергій Рунов"

Гіркін, який брав участь в організації "референдуму" в Криму і створенні "Донецької народної республіки", називав себе "полковником ФСБ в запасі".

Він керував бойовиками на Донбасі аж до серпня 2014 року. Після - позбувся підтримки Кремля і рішенням Владислава Суркова на його місце був поставлений Олександр Захарченко.

Вже повернувшись до Росії Гіркін активно користувався документами прикриття - внутрішнім російським паспортом на ім'я "Сергій Рунов".

17 грудня 2014 року Гіркін відсвяткував своє 44-річчя, одружившись на 21-річній уродженці Донбасу Мирославі Регінській в Москві. В низку подорожей Регінська відправлялася з чоловіком, бронюючи квитки на двох з "Сергієм Руновим". Інші поїздки "Сергія Рунова" також можна зіставити з публічними виступами Гіркіна за межами Москви.

"Рунів" - прізвище діда Гіркіна за материнсьою лінією. Судячи з численних баз даних, людини з таким ПІБ і датою народження насправді не існує", - зазначають журналісти.

Коли саме був вперше виданий паспорт "Сергія Рунова", залишається неясним. За даними російської бази даних "Магістраль", паспорт вперше був використаний для квитка поїздом з Москви до Санкт-Петербурга 25-26 листопада 2014 року. Днем пізніше на місцевому каналі "Санкт-Петербург" вийшло відеоінтерв'ю з Гіркіним.

Номер паспорта вказує на те, що його повинні були видати ще в 2002 або 2003 році, але використання старих бланків для підроблених паспортів - не рідкість.

Примітно, що російські спецслужби принаймні один раз переоформляли Гіркіну паспорт на ім'я Рунова. Це сталося через деякий час після того, як "Сергію Рунову" виповнилося 45 років і він повинен був отримати новий внутрішній паспорт РФ.

Останній відомий рейс Гіркіна з паспортом "Сергія Рунова" — переліт з Москви в Ставрополь 14 лютого 2016 року зі зворотним квитком через три дні. Гіркін заявив The Insider, що не коментує наявність у нього паспорта прикриття.

"Паспорт прикриття Гіркіну могли б дати і в ФСБ, і в ГРУ. Але пошук сусідніх з "Руновим" номерів паспорта в авіабазі виявив ще шість підроблених російських внутрішніх паспортів з тієї ж серії, деяких з цих особистостей The Insider і Bellingcat ідентифікували як співробітників ФСБ. І співробітники ці дуже примітні", - зазначають журналісти.

Ігор Плотницький та його паспорт "Плотнікова"

Ігор Плотницький більше трьох років, до кінця 2017 року, був ватажком "ЛНР". У цій якості він був одним з підписантів Мінських угод 2014-2015 років.

У нього, як і у Гіркіна, був виявлений паспорт прикриття. Допомогла в цьому, як і у випадку з Гіркіним, дружина Лариса Плотницька, яка, як повідомляється, померла в 2020 році.

За базою перельотів видно, що 7 листопада 2014 року Плотницька вилетіла з Ростова-на-Дону до Москви разом з громадянином Росії Ігорем Володимировичем Плотніковим, дата народження якого вказана 24 червня 1964 року - така ж, як і у Плотницького.

Плотницький отримав посаду голови "ЛНР" лише за три дні до цього. Крім того, польотні дані вказують на те, що його тодішній колега Олександр Захарченко, який був приведений до присяги як глава "ДНР" того ж дня, що і Плотницький, літав тим самим маршрутом незабаром після "інавгурації".

Найбільш ранній приклад використання Плотницьким паспорта на ім'я "Ігор Плотніков" був для рейсу з Ростова-на-Дону в Москву 4 вересня 2014 року, тобто за день до того, як він з'явився в Мінську разом з Захарченко для підписання Мінського протоколу.

Він також використовував цей паспорт прикриття для перельоту за тим же маршрутом 18 вересня, а наступного дня Плотницький і Захарченко прибули до Мінська вдруге, щоб підписати меморандум на додаток до Мінського протоколу.

Плотницький в коментарі ЗМІ заявив, що куди саме літав в 2014 році, він не пам'ятає, але впевнений, що літав завжди тільки з паспортом на своє ім'я.

Паспорт "Плотнікова" відносився до того ж діапазону, що і паспорти, якими користувалися відомі співробітники ГРУ. Наприклад, паспорт з номером на одну цифру нижче "Плотнікова" - 4514500473 - на ім'я Алексєєв Микола Костянтинович (07.04.1980 року народження) використовував співробітник ГРУ в Нідерландах під час невдалої кібероперації проти ОЗХЗ в 2018 році.

"Таким чином, паспорт Плотницького був виданий, швидше за все, також в ГРУ", - припускають журналісти.

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