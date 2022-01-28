Дмитро Разумков повідомив, що обшуки проходять у Олега Воронька

Співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до народного депутата. Слідчі дії проводяться у зв'язку з підробкою документів

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Національне агентство із запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного з товариств. Під час судового розгляду в Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, народному обранцеві інкримінують наступні статті:

підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 КК України);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України);

введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (ч. 2 ст. 384 КК України).

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про нардепа від "Слуги народу" Олега Воронька.

У свою чергу Голова Міжфракційного об'єднання "розумна політика" Дмитро Разумков у своєму Telegram-каналі повідомив, що обшуки проходять у Олега Воронька

"Сьогодні до нашого колеги з МФО "Розумна політика" Олега Воронька приїхали працівники ДБР. Їхні звинувачення на його адресу - притягнуті за вуха. Зараз я прямую до нього, інші народні депутати з МФО - теж. Політичні переслідування і діяльність "нового" ДБР - в дії!"- йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, це не перший випадок обшуків у народних депутатів. Так, 16 жовтня Ілля Ківа записав ролик, на якому він стріляє з автомата в повітря в парку, відзначивши річницю вбивства Бандери співробітником КДБ Богдана Сташинського.

Згодом за фактом стрілянини з вогнепальної зброї проти нардепа відкрили справу.

Крім того, за заявою мера Києва Віталія Кличка, за привітання членом ОПЗЖ президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, проти Ківи відкрили кримінальне провадження за статтею про держзраду.

16 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата від ОПЗЖ Іллі Ківі. За словами політика, обшук проходять в будинку, де живе його дитина і зі своєю матір'ю. Нардеп вважає, що його переслідують за політичну позицію. У свою чергу в офісі генерального прокурора повідомили, що обшук проводять у рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

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