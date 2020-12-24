Вручення повістки відбулося під час святкування, організованого екс-нардепом, на якому Вовк перебував як запрошений гість.

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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"Детективи НАБУ вручили особисто голові ОАСК повістку про виклик до ВАКС. Підозрюваного чекають 5 січня 2021 року на наступному судовому засіданні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вручення повістки відбулося під час святкування, організованого колишнім народним депутатом, президентом одного із юридичних вишів України.

На цьому святкуванні оголошений у розшук голова ОАСК перебував як запрошений гість.

Як повідомляв УНІАН, у ВАКС та НАБУ неодноразово повідомляли, що Вовк та інші судді ОАСК ігнорують судові засідання, тому суд не може обрати їм запобіжні заходи.

Довідка УНІАН. 17 липня відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації (ДСА). Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зиновію Холоднюку.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 12 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

Пізніше Вовк і Холоднюк заявили, що їм не вручали повідомлення про підозри.

11 серпня у НАБУ заявили про оголошення у розшук сімох фігурантів у справі про можливе захоплення державної влади влади керівництвом ОАСК. Йшлося про Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Миколу Сіроша, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Сергія Остапця.

12 серпня в Окружному адмінсуді Києва запевнили, що оголошені в розшук судді - на робочих місцях.

1 вересня Вища рада правосуддя \відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

Також ВРП повернула генпрокурору три клопотання про тимчасове відсторонення суддів ОАСК і ще два відмовилася задовольнити. Рішення ВРП стосуються Аблова, суддів Погрібніченка, Огурцова, Качура та Келеберди.

1 жовтня ВАКС відсторонив Холоднюка від посади.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка у розшук.

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Автор: Антоніна Доломанжи