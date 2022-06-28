Уряд США зробить конкретні оголошення про "довгострокові" додаткові сили на суші, на морі та в повітрі.

США хочуть постійно посилити свою військову присутність в Європі з огляду на загарбницьку війну Росії проти України.

Про це пише Bild. У середу уряд США зробить конкретні оголошення про "довгострокові" додаткові сили на суші, на морі та в повітрі, заявив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Обіцянки "поширюватимуться за межі тривалості цієї кризи". Серед іншого, на військовій базі Рота в Іспанії, яку також використовують Сполучені Штати, має бути розміщено більше військових кораблів США – шість замість чотирьох есмінців.

Салліван також натякнув на збільшення сил на східному фланзі НАТО, але не повідомив жодних деталей. Йдеться про "врахування більш гострої та посиленої російської загрози", сказав він.

Зараз у Європі перебуває понад 100 тисяч американських солдатів через збільшення військ у зв’язку з війною в Україні. За останні кілька місяців США не виключали постійного збільшення присутності військ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 червня, президент України Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Він наголосив на важливості потужної протиракетної оборони для України для запобігання російським терактам.

Столтенберг запевнив у збільшенні підтримки України на саміті Альянсу, який відбудеться у Мадриді 29-30 червня.

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