Вони повинні обговорити пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров можуть провести переговори на цьому тижні.

Про це CBS news розповіла заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Вашингтон побачив, що Росія "зацікавлена в контактах" за дипломатичними пропозиціями США.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров, швидше за все, зустрінуться на цьому тижні", - зазначила Нуланд.

США не вірять, що Путін вже прийняв рішення про вторгнення в Україну, проте потрібно готуватися до всіх варіантів розвитку подій, сказала вона.

Читайте такожЄвросоюз готовий до припинення поставок газу з Росії - БоррельТакож Нуланд зазначила, що Росія перемістила до кордонів України більше сил з тих пір, як США закликали її до деескалації.

"Гарантії безпеки" Росії

17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО.

Зокрема, Росія пропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

26 січня посол США Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь Вашингтон.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що публікувати свою письмову відповідь на "гарантії безпеки" Кремля Вашингтон не стане, а також закликав цього не робити і російських дипломатів.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія не стане приймати відповідь США на запропоновані нею "гарантії безпеки".