Генеральний секретар НАТО анонсує підписання угоди з Україною про посилення співпраці у кіберпросторі.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг засудив кібератаку на урядові сайти України.

Про це йдеться у його заяві на сайті Альянсу.

"Я рішуче засуджую кібератаки на український уряд", - наголосив Столтенберг.

Також генеральний секретар зазначив, що НАТО впродовж років тісно співпрацює з Україною з метою підвищення її кібероборони.

Зокрема, за його словами, експерти з кібербезпеки НАТО обмінюються інформацією з українцями стосовно нинішньої зловмисної кібердіяльності. Крім того, експерти союзників перебувають в Україні і також допомагають українській владі на місці.

"У наступні дні НАТО і Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі, включаючи надання доступу українцям до платформи НАТО з обміну інформацією про шкідливі комп’ютерні програми", - наголосив Столтенберг.

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Кібератака на урядові веб-ресурси в Україні: що відомо

У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Загалом хакери атакували близько 70 сайтів.

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

27 червня 2017 року була здійснена кібератака на державні установи, об’єкти фінансового, енергетичного, транспортного секторів, а також приватні підприємства за допомогою вірусу Petya.A, який блокував роботу комп'ютерних систем. Вірус-блокувальник шифрував дані на комп'ютері та вимагав кошти.

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