Вночі невідомі атакували майже 70 українських сайтів.

Масштабну кібератаку у ніч на 14 січня, імовірно, здійснила Росія на тлі нещодавнього провалу у переговорах зі США і НАТО. Це може бути частиною психологічної атаки на українців.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

На російський слід вказує і хронологія поширення новини, вказують фахівці.

Інформація спочатку з’явилась в соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". А далі її активно поширили уже російські видання (alternatio.org, ria.ru, echo.msk.ru, (life.ru) . І вже вранці новину підхопили й українські медіа.

"Приховати "російський слід" мало б використання хакерами згадок про Волинь, ОУН-УПА, Галичину, Полісся та "інші історичні землі". Очевидно, що це зроблено навмисне, аби кинути тінь за хакерську атаку на Польщу. Росія та її проксі давно працюють над тим, аби посварити дві дружні сусідські країни. Адже минуле польсько-українських відносин є чутливою темою. І суперечності щодо трактування деяких подій в Польщі та Україні створюють певні проблеми для сучасної співпраці двох держав у низці сфер", - пояснюють урядові експерти.

Читайте такожБоррель: можна здогадатися, хто стоїть за кібератакою на урядові сайти УкраїниУ Центрі додають, що російські спецслужби розраховують максимально загострити суперечності для блокування українсько-польської співпраці та міжнародної ізоляції України.

Кібератака на урядові веб-ресурси в Україні: що відомо

У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Загалом хакери атакували близько 70 сайтів.

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

27 червня 2017 року була здійснена кібератака на державні установи, об’єкти фінансового, енергетичного, транспортного секторів, а також приватні підприємства за допомогою вірусу Petya.A, який блокував роботу комп'ютерних систем. Вірус-блокувальник шифрував дані на комп'ютері та вимагав кошти.

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