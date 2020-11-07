Стратегією передбачатиметься розвиток областей трьома шляхами: шляхом створення умов для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій; фінансування розвитку за рахунок держбюджету та фінансування за рахунок міжнародних донорів.

Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей буде внесена на розгляд Верховної Ради навесні 2021 р.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник глави українськоії делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, інформує Міністерство з питань реінтеграції ТОТ.

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«Триває робота над Стратегією економічного розвитку Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду територій. Сама стратегія буде внесена на розгляд Верховної Ради вже навесні разом із усіма супутніми актами, які забезпечать її реалізацію», - сказав віце-прем‘єр.

За його словами, Стратегія концентруватиметься передусім на потребах людей та територіальних громад, в яких вони живуть. Вона включатиме розвиток областей трьома шляхами: шляхом створення умов для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій; фінансування розвитку за рахунок державного бюджету та фінансування за рахунок міжнародних донорів та організацій.

Як зазначається, Стратегія орієнтуватиметься на створення комфортних умов для населення та збільшення робочих місць. Передбачається, що основою економічного зростання повинні стати місцеві громади. Логіка стратегії полягає у створенні привабливих умов для бізнесу, який за рахунок сплати податків забезпечить сталий розвиток громад.

«Економічний розвиток Донбасу не можливий без розвитку громад, які, зокрема, знаходяться безпосередньо на лінії дотику з тимчасово непідконтрольними уряду територіями. Реалізується низка проектів, у центрі уваги яких – інтереси наших громадян. Це і «Вода Маріуполя», і житлові проекти з KfW та безпосередньо урядові, проекти із іншими нашими міжнародними партнерами. У плані – великі інфраструктурні проекти: розвиток залізниці, енергетичної сфери», - підсумував Резніков.

Стратегія економічного розвитку Донбасу: що відомо

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Автор: Інна Андаліцька