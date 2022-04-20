Він підозрюється у публічних закликах до насильницької зміни влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді та пропаганді війни.

Суд надав дозвіл на спеціальне розслідування щодо екс-нардепу від ОПЗЖ Іллі Киви, який втік до РФ та звідти публічно підтримує війну проти України.

Про це у Телеграм повідомив Офіс генерального прокурора.

Це рішення відкриває можливість для заочного суду над ним. Кива підозрюється за чотирма статтями Кримінального кодексу:

публічні заклики до повалення влади,

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,

державна зрада

пропаганда війни.

При цьому зазначається, що, за даними слідства, колишній народний депутат, перебуваючи на території держави-агресора, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ, де публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

"Підозрюваний пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", – повідомляє Офіс генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, Кива виїхав з України до початку повномасштабного воєнного вторгнення російських військ.

6 березня Киві повідомили про підозру в держзраді та публічних закликах до зміни меж території України, 29 березня йому повідомили про ще одну підозру – у пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади.

12 березня у ДБР ініціювали оголошення Киви у міжнародний розшук.

15 березня парламент підтримав рішення про позбавлення Киви статусу народного депутата за поданою ним заявою.

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