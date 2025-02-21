Журналісти детально розібралися в тому, що ж так сильно розлютило американського президента і чому в оточенні Трампа вважають, що, якби не США, Зеленський був би мертвий.

Український президент Володимир Зеленський так розлютив американського колегу Дональда Трампа, що той був на межі припинення військової підтримки України.

Про це написало видання Axios із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. Видання зазначило, що напруженість між Трампом і Зеленським переросла у словесну суперечку, що налякало європейських союзників.

"Президент Трамп зараз дуже засмучений президентом Зеленським", - прокоментував

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Хоча, як зазначило видання, самому Трампу виявилося не під силу швидко закінчити війну в Україні, як він обіцяв.

Джерела Axios сказали, що за останні 9 днів сталося 5 інцидентів, які розлютили Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо і радника з нацбезпеки Майкла Волтці. У сукупності, як сказало одне з джерел в адміністрації Трампа, Зеленський "показав, як не слід застосовувати "мистецтво угоди"", коли справа дійшла до підтримки Трампа:

12 лютого: міністр фінансів Скотт Бессент зустрівся із Зеленським у Києві, щоб укласти угоду про видобуток корисних копалин в обмін на захист США. Трамп пізніше заявив, що Зеленський був "грубий" і відклав зустріч із Бессентом, бо проспав.

14 лютого: на Мюнхенській конференції з безпеки Венс і Рубіо зустрілися із Зеленським, щоб отримати його схвалення на угоду про права на корисні копалини. Але, як заявили чиновники, Зеленський здивував американців, заявивши, що у нього немає повноважень схвалювати її в односторонньому порядку без парламенту.

15 лютого: Зеленський публічно відхилив пропозицію. Джерела в Білому домі зазначили, що його зауваження журналістам - про те, що угода "не відповідає інтересам суверенної України", помітно відрізнялися від більш позитивних коментарів, які він зробив днем раніше.

18 лютого: коли Рубіо, Волтц і спецпредставник президента Стів Віткофф обговорювали в Саудівській Аравії, як закінчити війну в Україні, Зеленський розкритикував зустріч за те, що вона без участі України. Потім розгніваний Трамп обрушився на Зеленського на пресконференції, неправдиво заявивши, що Зеленський розпочав війну з Росією і мав рейтинг лише 4%.

19 лютого: Зеленський відповів, заявивши, що президент США "живе в дезінформаційному просторі". Потім Трамп посилив тиск, опублікувавши в соцмережі пост, що Зеленський, колишній актор, був "скромно успішним коміком", який став "диктатором без виборів". При цьому Трамп відмовився назвати Путіна диктатором.

Коментуючи словесну перепалку президентів, Венс сказав, що Зеленському варто було б озвучити скарги "у приватній бесіді з американськими дипломатами... Він нападає на єдину причину, через яку [Україна] існує. І це ганебно. І це не те, що зачепить президента США. Насправді, це матиме протилежний ефект".

Джерела видання в адміністрації кажуть, що коментар Венса був не завуальованою погрозою припинити допомогу Україні.

У Білому домі вважають, що Зеленський за час війни звик до схвального ставлення з боку колишньої адміністрації, НАТО та європейців, тож зараз він перегнув палицю.

"Зеленський - актор, який зробив поширену помилку: він почав думати, що він той персонаж, якого грає по телевізору. Так, він виявив сміливість і виступив проти Росії. Але він був би похований, якби не витрачені нами мільйони, і йому потрібно зійти зі сцени з усією цією драмою", - сказав представник Білого дому.

"Ми створили монстра із Зеленського. І ці схиблені на Трампі європейці, які не відправляють війська, дають йому жахливі поради", - сказав інший представник адміністрації Трампа.

"Незважаючи на недовіру і гнів, команда Трампа продовжила переговори із Зеленським, і в найближчому майбутньому очікується нова угода щодо прав на корисні копалини, яка стане частиною мирної угоди", - написало видання, додавши, що, імовірно, Трамп також чинитиме тиск на Зеленського, щоб той відмовився від Криму, частин східної України та Азовського узбережжя.

Наполегливість США у вимозі частини прав на надра України порівнюють із "мафіозним здирництвом" ліберальні критики, які вказують, що країна втратить права на землю і надра і мало що отримає натомість.

"Це лайняний сендвіч, але Україні доведеться його з'їсти, тому що [Трамп] ясно дав зрозуміти, що це більше не наша проблема", - визнав представник Білого дому.

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