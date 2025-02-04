Подоляк вважає, що зараз Трамп хоче вибудувати неформальну комунікацію між США та Україною і Росією.

У заяві президента США Дональда Трампа щодо переговорів про припинення війни "іншими сторонами" є Китай та низка країн Європейського Союзу.

Про це в етері інформаційного телемарафону заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він закликав ставитися до цього спокійно, оскільки вже тривають підготовчі процедури до того, яким має бути сценарій завершення війни:

"Щоб цей сценарій взагалі враховував інтереси України, Європи і так далі. Щоб цей сценарій не виглядав як проросійський. Це все достатньо складно".

За словами Подоляка, Трамп хоче вибудувати неформальну комунікацію на рівні Україна - Сполучені Штати і Росія - Сполучені Штати, а потім вже презентувати свій план. "Сьогодні, я ще раз підкреслюю, такого плану немає",- зауважив він.

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Український президент чітко говорить про максимальну зацікавленість США у закінченні війни, однак потрібен час на розуміння, що це можливо лише за умови примусу Росії, додав радник. "Тому що попросити росіян зупинитися - це дивно. Ми розуміємо, коли ти неадекватну людину про щось просиш, а не примушуєш щось зробити, то вона на це реагує відповідним чином",- зазначив він.

Подоляк також закликає спокійно сприймати заяви спецпредставника Кіта Келога про вибори в Україні, які з'являються у ЗМІ. За його словами, такі неформальні заяви свідчать про позицію, що може змінюватись:

"Провести вибори під час війни фізично неможливо, бо це питання не війни в локальному форматі, як це було у 2014 році. Це питання дискусій, це нормальний політичний процес".

Він також зазначив, що за час війни Україна стала суб’єктною на глобальному рівні, тоді як Росію тепер сприймають не як потенційного партнера, а як агресора.

"Навряд чи США зацікавлені, щоб війна завершилась на умовах Росії. Тому що тоді Росія є домінантним гравцем на глобальному ринку. Навіть не на політичному, а на економічному. США зацікавлені в тому, щоб прибрати потужного конкурента з енергетичних ринків, перш за все європейських, з ринку зброї, ядерних технологій", - додав Подоляк.

Нова адміністрація Трампа

Як писав УНІАН, раніше американський лідер сказав, що у його команди заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією.

Спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, що для закінчення війни необхідно, щоб обидві сторони пішли на поступки.

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