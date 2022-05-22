Володимир Мединський заявив, що Москва нібито не відмовлялася від контактів з Києвом навіть на вищому рівні

У Кремлі звинуватили Україну в заморожуванні переговорного процесу. Москва нібито не відмовлялася від контактів з Києвом.

Про це заявив помічник президента Російської Федерації Володимир Мединський в інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ.

"М'яч на їхньому боці повністю. Ми зі свого боку до продовження діалогу готові. Але ще раз підкреслю: м'яч по продовженню мирних переговорів знаходиться на українській стороні. Заморожування переговорів - це повністю ініціатива України", - заявив Мединський.

За його словами, Москва нібито ніколи не відмовлялася від переговорів з Києвом на всіх рівнях. При цьому він заявив, що для зустрічі президентів необхідна "серйозна підготовка", а саме відсутні "документи високого ступеня готовності".

"Глави держав повинні зустрічатися для того, щоб досягти фінальних домовленостей і підписати документи, а не для того, щоб сфотографуватися", - зазначив помічник Путіна.

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 квітня в офісі президента заявили, що переговори з Росією зараз на паузі. На це є кілька причин, зокрема, росіяни не демонструють ключового - розуміння сьогоднішніх процесів у світі та своєї вкрай негативної ролі.

Останній раз делегації двох країн зустрічалися віч-на-віч наприкінці березня. В ході зустрічі українська делегація запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

У свою чергу радник глави офісу президента Михайло Подоляк вказав, що переговори з Росією не закінчилися, вони припинені, оскільки будь-яка війна закінчується переговорами.

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