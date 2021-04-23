Водночас відсторонений голова КСУ заявляє, що вчора йому повідомили про нібито замінування його помешкання, через що він кілька годин не міг туди потрапити.

Відсторонений голова Конституційного суду України Олександр Тупицький спростовує поширену напередодні в ЗМІ інформацію, що 22 квітня суд санкціонував низку обшуків в його квартирі, будинку, транспортних засобах, за місцем роботи, а також у родичів.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

Говорячи про своє кримінальне переслідування, Тупицький стверджує, що мета цього - примусити його піти з посади.

Читайте такожЗеленський утворив комісію для відбору суддів до Конституційного суду

"Я до справи Татькова (колишній голова Вищого господарського суду України - УНІАН) не маю жодного відношення. Як й інші судді господарської юрисдикції, я вже свідчив по цій справі два роки тому тим же слідчим, і тоді до мене не виникало жодних запитань", - сказав він.

Також Тупицький запевняє, що насправді жодних неправдивих свідчень він не давав, а слідство тепер "намагається сфальшувати" його неточності у свідченнях як умисні.

"Мені ставили запитання: чи знаєте ви таку-то особу і називають її прізвище. Але я цю особу за прізвищем не знаю, лише за іменем. Потім допитують цю особу, і вона говорить, що знайома зі мною. З точки зору слідства я дав неправдиві свідчення, хоча я знаю цю особу лише по імені. От приблизно на цьому базуються мої "неправдиві" свідчення", - зазначив він.

Тупицький назвав неадекватним підхід слідства в тому, що воно намагається обрати йому запобіжний захід у рамках кримінального провадження: "Мені хочуть обрати запобіжний захід. Але ж я і так знаходжусь під цілодобовою охороною як голова Конституційного суду, і кожен мій крок відомий. Слідство також хоче, щоб я вніс заставу. Я думаю, це спосіб поганьбитись наді мною, витерти об мене ноги".

Читайте такожУ Зеленського вважають вичерпаною кризу в КСУ після звільнення Тупицького

Говорячи про вчорашні повідомлення у ЗМІ про те, що суд санкціонував обшуки в помешканнях його родини, Тупицький стверджує: "У ЗМІ спеціально розганяється інформацію, що я нібито наперед знав про рішення судів щодо обшуків, хоча я дізнався про це зі ЗМІ. Це все робиться для того, щоб мене дискредитувати ще більше - що я на когось можу впливати, і таким чином, щоб клопотати потім про більш суворий запобіжний захід для мене, аніж застава".

Разом з тим Тупицький не виключає, що вчора в помешканні його тещі у Василькові поліція могла "поставити закладки для прослуховування".

"Вчора я приїхав у Васильків на дачу до будинку моєї тещі, але приїхав наряд поліції і сказав, що нібито подвір’я заміновано. Або вони там зробили якісь закладки, оскільки на місці були оперативні групи, мене на подвір’я не пускали, або це просто хтось похуліганив, або мене хочуть залякати таким чином", - вважає він.

З приводу ситуації, що його вже кілька місяців не пускають на роботу до КСУ, Тупицький зазначив, що він є головою Конституційного суду, оскільки звільнити його з посади судді голови суду можуть лише його колеги - судді КСУ "за визначеними законом підставами, а не президент України своїм указом".

"В указі президента Зеленського про скасування указу Януковича щодо мого призначення суддею не сказано про моє звільнення. Це по-перше. А по-друге, і Конституція, і закон про Конституційний суд визначились з порядком звільнення судді КСУ. Іншого шляху, як рішення суддів КСУ з цього приводу не існує", - сказав він.

Також Тупицький заявив, що йому не відомо, що спонукало президента до видання указів спочатку про його відсторонення, а потім і про звільнення: "Я не можу коментувати дії президента, але я можу припускати, що президента зумисно вводять в оману щодо юридичних підстав та їхніх наслідків".

Читайте такожТупицький оскаржив указ Зеленського про скасування його призначення суддею КСУ

Говорячи про свої позови до Верховного суду, де він оскаржує укази президента про своє відсторонення і про звільнення, Тупицький зауважив: "Мені важко сказати, наскільки довго ці позови будуть розглядатися. Я не буду звинувачувати своїх колег із Верховного суду, що вони затягують розгляд, тому що, по-перше, не передбачає якоїсь пріоритетності у розгляді тих чи інших справ. Але сподіваюсь, що справи будуть розглянуті у розумні терміни. Закон виділяє два місяці на розгляд, але не практиці і в Верховному, і в Конституційному ці строки часто є більшими".

Також він сподівається, що у Верховному суді пристануть на його бік і скасують ці укази президента.

"Як юрист я вважаю, що вони мають бути скасовані, і не через те, що це мова йде про мене, а через те, що в державі не можуть створюватись інститути впливу на судову владу. Це стосується усі суддів, а не лише Конституційного суду. Цього бути не повинно і рано чи пізно стане на свої місця", - додав він.

Конституційна криза в Україні

27 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Глава держави назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

16 квітня Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного суду "на правильному шляху".

22 березня постійний представник ВР в Конституційному суді, заступник голови парламентської робочої групи з врегулювання конституційної кризи, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря повідомила, що Венеціанська комісія надала позитивну оцінку законопроекту "Про конституційну процедуру" (№4533). Комісія, зокрема, підтримує необхідність запровадження автоматизованої системи, яка буде здійснювати розподіл справ між суддями автоматично, що дозволить уникнути політичного впливу на розподіл справ в суді. Комісія також підтримує пропозицію визначити межі повноважень Конституційного суду, заборонивши йому визнавати неконституційними закони, які не були оскаржені до суду у встановленому порядку.

13 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду розпочав розгляд справи за позовом Тупицького до президента України про визнання протиправним та нечинним указу президента го про тимчасове призупинення його повноважень як судді КСУ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк