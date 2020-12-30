Вранці співробітники Управління державної охорони намагалися не пустити Тупицького в приміщення суду.

Співробітники Управління державної охорони сьогодні зранку не пускали голову Конституційного суду, відстороненого від посади судді КС, Олександра Тупицького на його робоче місце.

Про це УНІАН повідомило джерело у КС.

За словами джерела, зранку співробітники УДО намагалися не пустити Тупицького у приміщення суду. При цьому вони не надали якісь письмові вказівки з цього приводу. Однак відомо, що команду не пускати Тупицького дав особисто начальник УДО Сергій Рудь.

Врешті-решт керівник Секретаріату КС замовив для Тупицького перепустку як для відвідувача, і йому вдалося потрапити на робоче місце.

Також співрозмовник УНІАН зазначив, що ймовірно вказівка не пустити Тупицького була зумовлена тим, що в Офісі президента побоюються, що якщо Тупицький з’явиться на роботі, в КС проведуть анонсоване вчора спеціальне пленарне засідання, присвячене ситуації з виданням президентом указу про тимчасове відсторонення Тупицького.

Разом з тим співрозмовник УНІАН вважає, що працівники УДО, не пускаючи Тупицького на роботу, вчинили кримінальне правопорушення, оскільки перешкодили діяльності судді.

З цього приводу в суді було складено акти для подальшого правового реагування.

УНІАН декілька разів телефонував керівнику УДО Рудю, щоб взяти коментар з приводу даної ситуації, проте посадовець так і не відповів.

Відсторонення Тупицького: що потрібно знати

28 грудня голова КС Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та у завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ «Зуєвський енергомеханічний завод».

Також в Офісі генпрокурора заявили, що направлять клопотання президенту щодо відсторонення Тупицького від посади судді.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

Сьогодні, 30 грудня, Правовий департамент Секретаріату Конституційного суду оприлюднив коментар, у якому заявляється про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького.

Також у КС заявили, що призначать спеціальне пленарне засідання з приводу відсторонення Тупицького.

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Автор: Дмитро Хилюк