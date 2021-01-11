У 2021 році ціна на газ в Україні вийде на рекордні показники, і деяким українцям доведеться платити 14 гривень за куб.

Таким чином влада вирішила остаточно добити громадян, вважає співголова "Опозиційної платформи - За життя", народний депутат України Вадим Рабінович. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"2021 рік почався для українців з подорожчання комунальних послуг. Ось так подаруночок від нашої влади, яка всіляко намагається добити свій народ! Ви тільки уявіть, що ті, у кого стандартна двокімнатна квартира, змушені будуть платити на тисячу гривень більше. А для тих, хто живе в приватному будинку, платіжки прийдуть з космічними сумами», – розповів політик.

Парламентарій підкреслив, що у 2021 році українцям доведеться віддавати рекордні суми за послуги газопостачання.Читайте такожВ Україні почалися "комунальні бунти": які регіони вийшли на протесті (фото, відео)

«Також із січня ціна на газ виходить на рекордні за всю історію України показники, адже дорожчає не тільки він, але і його доставка. Деяким громадянам доведеться платити 14 гривень за куб. Якщо ж ви живете в будинку, то при середньому споживанні - 500 кубів газу на місяць - вам доведеться віддавати за опалення близько 4,5 тисяч гривень!» - обурився Рабінович.

Народний депутат зазначив, що при цьому українцям будуть частіше відмовляти в субсидіях.

"Як оплатити такі рахунки жителям села? У мене не вкладається в голові! Зарплати там мізерні. Я вже мовчу про пенсіонерів, про людей з інвалідністю... хтось скаже: "А як же субсидія?”. Та річ у тому, що умови по ній будуть тільки погіршуватися – людям стануть частіше відмовляти», – пояснив він.

Рабінович не виключає, що перегляд тарифів у гіршу для українців сторону можливий також навесні.

«Найстрашніше, що це не межа подорожчання комуналки, ціни й далі будуть зростати. Навесні можуть переглянути тарифи на електроенергію, опалення та за утримання прибудинкової території», – попередив співголова ОПЗЖ.

Така позиція влади призведе до того, що українці загрузнуть у боргах, вважає парламентарій.

"Ця влада замість того, щоб підтримувати свій народ, хоче втопити його в боргах. Через пандемію багато хто і так втратив роботу, кількість бідних людей зросла, але Зе-команді плювати. Вони й далі плюватимуть на людей заради збереження відносин з так званими західними партнерами!» - підсумував Вадим Рабінович.

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Автор: УНІАН