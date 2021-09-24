Грозєв спростовує тезу про те, що операцію із затримання бойовиків не можна було завершити через ФСБ.

Федеральна служба безпеки Росії не знала про проведення Україною спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнера", стверджує головний розслідувач міжнародної організації Bellingcat Христо Грозєв.

Про це він в інтерв'ю Радіо НВ.

Українська влада, за його словами, вже визнала факт планування подібного заходу.

"У чому я не згоден і готовий сперечатися: що операцію не можна було завершити через те, що ФСБ знала про її проведення і якось змогла б зреагувати, зганьбити її на останньому етапі. Цьому суперечать всі дані, які ми зібрали. ФСБ не розуміла нічого і після арешту цих 33 осіб, і після того, як білоруська сторона їх передала Росії. Переконання української сторони в тому, що ФСБ знала, помилкове. ФСБ нічого не знала", - говорить він.

Грозєв також анонсував публікацію Bellingcat текстової версії розслідування про провал спецоперації. Після цього слід очікувати відеоверсію.

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"А потім ми докладемо всіх зусиль, щоб зробити якісний двогодинний документальний фільм, який отримає Оскар. Я впевнений, це відніме ще, як мінімум, шість місяців", - прогнозує він.

Спецоперація з "вагнерівцями" - довідка УНІАН

29 липня 2020 року в Білорусі затримали бойовиків з ПВК "Вагнера", 32 - під Мінськом, ще одного - на півдні країни. Серед них були і ті, хто воювали проти України на Донбасі.

Тоді правоохоронці Білорусі повідомили, що до них надійшла інформація про прибуття понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. Білорусь тоді звернулася до української влади з проханням перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

11 серпня офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 бойовиків. Всі 28 осіб, серед яких 9 громадян України, підозрюються в участі в терористичній організації.

14 серпня Білорусь видала 32 затриманих "вагнерівців" Росії.

18 серпня головний редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела заявив, що ситуація з появою в Білорусі бойовиків ПВК Вагнера була нібито частиною секретної операції СБУ і ГУР Міноборони України та їх затримання, яка зірвалася через витік інформації з офісу президента.

У свою чергу в ОП, Службі зовнішньої розвідки і СБУ спростували цю інформацію.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

19 травня 2021 року Верховна Рада створила ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, становити загрозу національній безпеці України.

Автор: Юрій Годован