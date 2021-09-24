Bellingcat: ФСБ не знала про плани затримати бойовиків ПВК/ фото kubnews.ru

Федеральна служба безпеки Росії не знала про проведення Україною спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнера", стверджує головний розслідувач міжнародної організації Bellingcat Христо Грозєв.

Про це він в інтерв'ю Радіо НВ.

Українська влада, за його словами, вже визнала факт планування подібного заходу. 

"У чому я не згоден і готовий сперечатися: що операцію не можна було завершити через те, що ФСБ знала про її проведення і якось змогла б зреагувати, зганьбити її на останньому етапі. Цьому суперечать всі дані, які ми зібрали. ФСБ не розуміла нічого і після арешту цих 33 осіб, і після того, як білоруська сторона їх передала Росії. Переконання української сторони в тому, що ФСБ знала, помилкове. ФСБ нічого не знала", - говорить він.

Грозєв також анонсував публікацію Bellingcat текстової версії розслідування про провал спецоперації. Після цього слід очікувати відеоверсію.

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"А потім ми докладемо всіх зусиль, щоб зробити якісний двогодинний документальний фільм, який отримає Оскар. Я впевнений, це відніме ще, як мінімум, шість місяців", - прогнозує він.

Спецоперація з "вагнерівцями" - довідка УНІАН

29 липня 2020 року в Білорусі затримали бойовиків з ПВК "Вагнера", 32 - під Мінськом, ще одного - на півдні країни. Серед них були і ті, хто воювали проти України на Донбасі.

Тоді правоохоронці Білорусі повідомили, що до них надійшла інформація про прибуття понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. Білорусь тоді звернулася до української влади з проханням перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

11 серпня офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 бойовиків. Всі 28 осіб, серед яких 9 громадян України, підозрюються в участі в терористичній організації.

14 серпня Білорусь видала 32 затриманих "вагнерівців" Росії.

18 серпня головний редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела заявив, що ситуація з появою в Білорусі бойовиків ПВК Вагнера була нібито частиною секретної операції СБУ і ГУР Міноборони України та їх затримання, яка зірвалася через витік інформації з офісу президента.

У свою чергу в ОП, Службі зовнішньої розвідки і СБУ спростували цю інформацію.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

19 травня 2021 року Верховна Рада створила ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, становити загрозу національній безпеці України.

Автор: Юрій Годован