Розмова між президентами США та України запланована цього тижня.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським на цьому тижні у четвер, 9 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу у Вашингтоні.

Салліван сказав, що розмова Байдена і Зеленського відбудеться після розмови президента США з президентом РФ Володимиром Путіним, які спілкувалися сьогодні за допомогою захищеного відеозв'язку.

Читайте такожСША вимагатимуть зупинки "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну – BloombergРаніше повідомлялося, що 7 грудня переговори Джо Байдена і Володимира Путіна тривали дві години.

Розмова між американським та російським лідерами проходила за допомогою закритого каналу відеозв'язку.

За даними Білого дому, Байден попередив Путіна про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

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Автор: Віталій Саєнко