Представники Білого дому пояснили, що закреслили цю частину, оскільки вона не відбиває офіційну політику адміністрації.

Прес-служба Білого дому внесла зміни у слова заступниці речника адміністрації Карін Жан-П'єр про підтримку вступу України в НАТО.

Саму Стенограму зустрічі Жан-П'єр із пресою опублікували на сайті Білого дому.

Карін Жан-П'єр відповідала на запитання журналістів, перебуваючи у президентському літаку. Вона прокоментувала можливий вступ України в НАТО.

"Я кажу, що Укр ...так. Так. Як я вже казала, адміністрація Байдена прагне забезпечити, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, якщо вони виконають зобов'язання для членства та сприятимуть безпеці в євроатлантичному регіоні", - сказала вона.

Згодом у стенограмі першу частину відповіді закреслили.

Представники Білого дому пояснили, що закреслили цю частину, оскільки вона не відбиває офіційну політику адміністрації, а сама Жан-П'єр нібито "обмовилась", пише New York Post.

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Участь України у саміті НАТО в червні

Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що офіційних представників України нібито не запросили для участі у цьогорічному саміті Альянсу, який відбудеться у Брюсселі 14 червня.

У коментарі УНІАН офіційний представник Альянсу зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі повідомив, що порядок денний і формат саміту буде оприлюднений ближче до 14 червня, дня проведення заходу. За його словами, в основі порядку денного цьогорічного саміту Альянсу буде стратегія "НАТО-2030".

У прес-службі Офісу президента України, посилаючись на заяву керівника ОП Андрія Єрмака, повідомили УНІАН, що наразі немає підтвердження участі глави держави Володимира Зеленського в саміті НАТО.

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Стратегія НАТО-2030: що відомо

8 червня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав старт огляду стратегії "НАТО-2030".

21 жовтня Столтенберг заявив, що Альянс проконсультується з Україною та Грузією стосовно формування бачення стратегії "НАТО-2030".

Експертна група з розроблення стратегії "НАТО-2030" рекомендує зміцнити відносини з Україною. Генсек Альянсу наголосив, що продовжить консультації з приводу стратегії "НАТО-2030", а потім підготує рекомендації для лідерів країн-членів НАТО.

У квітні 2021 року Столтенберг заявив, що саміт НАТО стане унікальною можливістю зміцнити Альянс як незмінне втілення зв’язку між Європою і Північною Америкою. "Ми будемо ухвалювати рішення щодо нашого змістовного і далекоглядного порядку денного "НАТО-2030", покликаного забезпечити відповіді на виклики як сьогодення, так і завтрашнього дня: агресивні дії Росії, загрозу тероризму, кібератаки, нові і проривні технології, вплив зміни клімату на безпеку і піднесення Китаю", - сказав Столтенберг.

Президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що учасники саміту НАТО нададуть "сигнал" щодо надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

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Автор: Олег Давигора