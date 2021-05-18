За його припущеннями, це представники правоохоронних органів.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що сьогодні зранку в під’їзд будинку, де він проживає, увірвалась озброєна група, ймовірно представників правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам біля входу до свого помешкання на вул. Богдана Хмельницького в центрі Києва.

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“Сьогодні зранку приїхав автобус з озброєними людьми з автоматами, пістолетами. Якась група піднялась в під’їзд”, - заявив він.

За словами мера Києва, правоохоронці знають, що він завжди зранку тренується.

“Зараз після тренування я прийшов, і зараз з’ясую, в чому була причина”, - додав мер.

Також Кличко висловив припущення, що такі дії пов’язані з "нападами" правоохоронних органів щодо київської міської влади.

"Зараз нічого не можуть нарити... Я хочу сказати, що ми абсолютно відкриті, прозорі і переконані в тому, що ті люди, які займаються замовленням таких речей, на сто відсотків будуть відповідати", - підкреслив мер.

Водночас, за словами представників правоохоронних органів, слідчі дії відбуваються у квартирі на декілька поверхів нижче помешкання мера.

Наразі приблизно п’ятеро осіб в екіпіровці СБУ зі зброєю перебувають на декілька поверхів нижче від помешкання київського міського голови і проводять там слідчі дії.

За словами неназваного представника правоохоронного органу, “безпосередньо до інших жителів цього будинку ці слідчі дії не мають жодного стосунку”.

Водночас, за словами Кличка, камера відеоспостереження, яка розміщена біля вхідних дверей в його квартиру, засвідчила те, що представники правоохоронних органів приходили саме до нього сьогодні зранку і стукали у двері.

“Озброєні люди увірвались в під’їзд та ломилися у двері. Там є відеокамера, яка дає відповіді на всі питання. А зараз вони, чи злякались, чи пішли в іншу квартиру, у мене таке враження”, - заявив Кличко.

За його словами, квартира, де проходять обшуки, належить працівникам оперного театру, вони живуть дуже бідно. Кличко додав, що представники СБУ кажуть, що ця квартира зараз здається, і у ній мешкає “якийсь ворог держави”.

"Надійшла інформація – озброєні люди увірвалися в під'їзд. Ломилися в двері. Є камера відеоспостереження. А зараз вони чи злякалися, чи що... Пішли в іншу квартиру, у мене таке враження. <...> Вони прийшли з якихось інших справах до людини поверхом нижче. Раніше там жили працівники оперного театру – живуть дуже бідно. Але СБУ каже, що вони здають квартиру – значить, напевно, ворог держави, раз СБУ прийшла ", – сказав Кличко.

Раніше стало відомо, що а вулиці Богдана Хмельницького в Києві до будинку, в якому проживає мер Києва Віталій Кличко, вранці 18 травня під'їхала група озброєних людей в екіпіруванні співробітників правоохоронних органів.

Обшуки в комунальних підприємствах Києва

13 травня правоохоронці провели обшуки в офісному приміщенні комунального підприємства "Київський метрополітен" у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Обшуки розпочаті на підставі ухвали суду в рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків.

Також у ДФС заявили про обшуки в "Київпастрансі", КП "Київавтопутьміст" та інших міських структурах.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах КМДА як тиск на столичну владу і на нього особисто.

За даними прокуратури, за результатами обшуків на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міськдержадміністрації слідчі повідомили про підозру 11 особам.

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Автор: Костянтин Гончаров