Нейтральний статус, з-поміж іншого, означає неможливість отримувати зовнішню допомогу на оборонні потреби.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, коментуючи ідеї деяких країн схилити Україну до "фінляндизації", заявила, що будь-яке рішення щодо майбутнього України залишається за народом України.

Про це йшлося в інтерв’ю Шерман Українській правді.

Шерман наголосила, що вже раніше разом з держсекретарем США Ентоні Блінкеном неодноразово заявляли про "жодних рішень про Україну без України".

Вона зазначила, що питання "фінляндизації" вирішує тільки Україна.

"Це рішення – не на боці США. Це рішення лишається за українським народом – чого вони хочуть, де вони бачать своє майбутнє. Це ваш вибір. І 15 лютого ми знову почули відповідь від президента Зеленського: він сказав, що Україна хоче приєднатися до НАТО. Це також вибір народу України. А ми підтримуємо будь-який вибір українського народу та українського уряду", – сказала дипломатка.

Питання "фінляндизації"

Чутки про пропозицію "фінляндизувати" Україну, тобто гарантувати її позаблоковість, поширилися західними ЗМІ нібито з вуст самого Еммануеля Макрона.

Проте французький президент на уточнювальне питання журналістів це заперечив: "Я такого не чув і ніколи не використовував подібних категорій щодо України".

Згодом постпред Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що РФ підтримала б нейтралітет України. Своєю чергою речник Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи ідеї Макрона, відповів: "(в ідеях Макрона – ред.) є раціональні зерна, на основі яких можна продовжувати роботу".

11 лютого секретар РНБО Олексій Данілов під час виїзного засідання РНБО до Харкова сказав пресі, що період умовної "фінляндизації" Україна вже пройшла у 2014-2014 роках, коли Росія окупувала деякі території Донбасу й Крим.

Нейтральний статус, з-поміж іншого, означає неможливість отримувати зовнішню допомогу на оборонні потреби.

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