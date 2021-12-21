Віце-прем'єр Ольга Стефанішина зазначила, що минулого року українська команда Державної служби спеціального зв'язку "виграла ці навчання".

У Києві на початку 2022 року відбудуться міжнародні навчання НАТО з питань кібербезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Ми очікуємо, що вже на початку 2022 року відбудуться міжнародні натівські навчання з питань кібербезпеки. Вони пройдуть в Україні, безпосередньо у Києві... Минулого року українська команда Державної служби спеціального зв'язку виграла ці навчання", - розповіла Стефанішина.

Вона додала, що координує цей процес і пишається тим, що Україна "вперше стане країною, яка прийматиме всі країни Альянсу, всі команди".

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"І ці навчання відбудуться безпосередньо на території України", - зазначила представниця уряду.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The New York Times, США і Велика Британія направили в Україну експертів із ведення війни в кіберпросторі в надії краще підготувати країну до протистояння російській кібератаці. Зазначається, що замість вторгнення військ в Україну Росія може вдатися до руйнівних кібератак на українську інфраструктуру.

У своїй заяві адміністрація Джо Байдена зазначила лише, що США "давно підтримують зусилля України щодо зміцнення кібероборони та підвищення її кіберстійкості".