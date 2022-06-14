Не пізніше 15 липня суд має провести повторні вибори.

У Конституційному суді України не змогли обрати нового голову.

Про це повідомила представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

"Сьогодні відбулися вибори голови Конституційного суду. Жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідну кількість голосів суддів", - розповіла вона.

Відповідно до Конституції, закону і регламенту суду вибори голови КСУ відбуваються шляхом таємного голосування суддями, а обраним вважається кандидат, за якого проголосує не менше 10 суддів.

За словами Совгирі, якщо жоден із кандидатів на посаду голови суду не одержав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів голови суду.

"Таким чином, не пізніше 15 липня КСУУ має провести повторні вибори", - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський відсторонив екс-голову КСУ Олександра Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Президент назвав його "особою, яка протягом довгих років шкодила державним інтересам України".

Тупицького підозрюють у підкупі свідка в кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" показання на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який був у статусі підозрюваного. Крім того, за даними слідства, Тупицький у 2018 та 2019 роках тричі надавав неправдиві показання на користь колишнього голови ВГСУ у справі про протиправне заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.

14 липня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Своєю чергою, в Офісі президента заявили, що вважають рішення КАС ВС спробою захистити корупційну систему і збираються подавати апеляцію на це рішення. У Зеленського вважають, що Тупицького намагаються повернути, щоб він "організував знищення судової реформи тим же антиконституційним способом, яким була знищена, наприклад, кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях".

У Верховному суді пояснили, що президент України зобов'язаний діяти лише в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України. Колегія суддів вважає, що видання президентом акта про скасування указу про призначення особи на посаду судді КСУ є порушенням встановлених Конституцією та законами України гарантій незалежності та недоторканності судді КСУ.

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