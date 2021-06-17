Президент США на вчорашній прес-конференції повідомив, що домовився з Путіним підтримувати дипломатичні зусилля в питанні реалізації Мінських угод щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що у Володимира Путіна після переговорів з президентом США Джо Байденом зберігається бажання зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але конкретних домовленостей немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Пєсков повідомив журналістам.

«Раніше президент Путін вже констатував свою готовність зустрітися з президентом Зеленським. Він про це говорив сам, публічно. Упевнений, що в цьому плані нічого не змінилося, але поки що, як ми знаємо, жодних конкретних кроків у бік організації цієї зустрічі зроблено не було», - сказав він, відповідаючи на запитання УНІАН, чи не з'явилося у Путіна бажання зустрітися із Зеленським після російсько-американського саміту в Женеві.

Читайте також"Хороший день для Росії". Трамп прокоментував саміт Байдена та Путіна16 червня у Женеві відбулися переговори між президентами РФ і США у вузькому і розширеному складі. Вони тривали загалом 4,5 години, включаючи перерву.

Зустріч двох лідерів відбулася на женевській віллі «Ла Гранж».

На прес-конференції за результатами саміту Путін заявив, що з американським главою обговорювали питання України, а саме – врегулювання конфлікту на Донбасі та можливий вступ до НАТО. З приводу останнього російський президент відповів: «немає чого обговорювати».

Водночас Путін наполягав, що з Байденом дійшов думки на реалізації Мінських угод за сценарієм Москви – проведенні місцевих виборів без попередньої деокупації території та поверненню Києву контролю за кордоном.

Сам Байден пізніше згадав про розмову щодо Мінських домовленостей з російським колегою, але не уточнив, чого саме досягли сторони: «Я висловив наш погляд на Мінські домовленості – він (Путін – ред.) не заперечував мені. Але звичайно відмінності були».

Перед зустріччю Байдена і Путіна президент України Володимир Зеленський переконував, що ніяких домовленостей за спиною у Києва між США й Росією щодо Донбасу не буде.

На початку червня Джо Байден мав телефонну розмову з главою Української держави, під час якої підтвердив тверду позицію Сполучених Штатів щодо суверенітету України. Також він запросив Зеленського на зустріч у Білий дім.

20 квітня Зеленський сам запропонував Путіну обговорити варіанти завершення війни безпосередньо на передовій. На що російський президент відповів, що український глава може відвідати Кремль, але говорити про Донбас чи Крим вони не будуть, бо Росія у війні, мовляв, «третя сторона».

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Автор: Роман Цимбалюк