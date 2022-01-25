Елізабет Трасс раніше заявляла, що Росія зустріне в Україні "новий Афганістан" та "Чечню" у разі вторгнення.

Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс вважає маловірогідним, що британські війська будуть розміщені в Україні для бойових задач.

Як повідомляє Reuters, про це Трасс сказала під час виступу у британському парламенті.

Зокрема, вона відповіла на питання про можливість розміщення військ в Україні для бойових задач. "Малоймовірно, що з'являться такі обставини", - заявила Трасс.

Глава МЗС Британії зазначила, що Сполучене Королівство працює над забезпеченням України оборонною зброєю і проведенням професійної підготовки військових, а також над підтримкою з боку міжнародної спільноти.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трасс заявляла, що Росія зустріне в Україні "новий Афганістан" і "Чечню" в разі вторгнення.

Читайте такожРезніков відповів, чи потрібні українцям тривожні валізи (відео)Нагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Водночас відповідні рішення ухвалили й Велика Британія, Австрія, Японія, Німеччина та Австралія.