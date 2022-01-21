Глава МЗС Британії заявляє про підготовку санкційних заходів сильного впливу на російський фінансовий сектор на той випадок, якщо відбудеться вторгнення.

Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Росія зустріне в Україні "новий Афганістан" і "Чечню" в разі вторгнення її військ, зосереджених на кордоні з Україною.

Про це Трасс заявила у Сіднеї (Австралія) під час виступу в аналітичному центрі Lowy Institute.

"Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють про відновлення Радянського союзу або свого роду "Великої Росії" через поділ території на основі етнічної приналежності або мови. Вони стверджують, що вони хочуть стабільності, коли працюють над створенням загрози та дестабілізації інших. Ми знаємо, що знаходиться на цьому шляху, і втрачено жахливе число людей, і це призводить до людських страждань. Саме тому ми наполегливо закликаємо Путіна утриматися і відступити з України до того, як він зробить величезну стратегічну помилку", - заявила Трасс.

Вона назвала Україну гордою країною з давньою історією, яка раніше вже переживала вторгнення інших сил - від монголів до татар. Також Трасс нагадала, що українці постраждали від штучно створеного Радянським союзом голоду. ​

"Вторгнення лише призведе до скрутного становища, як ми знаємо з радянсько-афганської війни або конфлікту у Чечні", - наголосила Трасс.

​Вона нагадала, що минулого тижня на засідання Ради НАТО-Росія було надіслано чіткий сигнал Москві, що будь-яке вторгнення в Україну призведе до величезних наслідків, в тому числі до скоординованих санкцій, які вражатимуть фінансовий сектор РФ.

"На цьому тижні Сполучене Королівство оголосило про новий пакет з проведення професійної підготовки, підтримки і оборонного озброєння для України, який покликаний зміцнити її оборонний потенціал. І ми працюємо з нашими партнерами над заходами сильного впливу на російський фінансовий сектор і на персоналії", - наголосила Трасс.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Читайте такожЗеленський обурився санкційною політикою світу проти РФ: чекати на вторгнення не требаПісля засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України та утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.

Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів та заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.