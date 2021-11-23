До окупації в Криму діяли 49 релігійних громад, а тепер – тільки п'ять, зазначили в МЗС.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова наголошує, що Росія продовжує обмежувати свободу віросповідання в Криму і на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

Зазначається, що Джапарова взяла участь у роботі Міністерського Форуму Міжнародного Альянсу з питань свободи релігій та віросповідань, який відбувся 23 листопада у віртуальному форматі.

Вона наголосила, що Росія продовжує цілеспрямовано обмежувати свободу віросповідання у тимчасово окупованому Криму та в окремих районах Донбасу, свідомо руйнує традиційно толерантне конфесійне середовище на цих тимчасово окупованих територіях України.

Джапарова зазначила, що Україна та її партнери докладають зусиль, аби змусити Росію припинити репресивну політику утисків прав вірян в Криму та окремих районах Донбасу і дотримуватися міжнародних зобов'язань.

За її словами, кримські татари стали найбільш переслідуваною релігійною громадою в Криму.

Представниця міністерства повідомила, що нині щонайменше 120 кримських татар утримуються за ґратами за сфабрикованими кримінальними справами.

"З початку окупації правозахисники задокументували у Криму щонайменше 91 адміністративну справу проти релігійних організацій та їхніх членів. З 49 релігійних громад, які діяли в Криму на початку 2014 року, нині діють лише п'ять", – констатувала Джапарова.

Читайте такожСтало відомо, скільки дітей загинули внаслідок агресії Росії в УкраїніЗауважується, що виступи представників високого рівня 33 країн-учасниць Альянсу засвідчили значну зацікавленість у виробленні спільних підходів до проблематики захисту релігійної свободи на глобальному та регіональному рівнях, створенні багатосторонніх механізмів, що спрямовуватимуться на запобігання утискам, переслідуванням та дискримінації у сфері свободи релігій та віросповідань.

Як розповіли у МЗС, за підсумками заходу учасники схвалили остаточну заяву, в якій зобов'язалися протидіяти проявам ворожнечі й дискримінації на релігійному ґрунті та активізувати зусилля з метою захисту індивідуального права на релігійну свободу, зокрема, відповідно до положень Загальної декларації прав людини та Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

Міжнародний Альянс з питань свободи релігій та віросповідань був створений з ініціативи Державного Департаменту США у лютому 2020 року. Він об'єднує 33 країни-учасниці. Діяльність Альянсу покликана консолідувати зусилля урядових структур, громадянського сектора та релігійних організацій у напрямі захисту свободи релігій та віросповідань у світі.

Нагадаємо, навесні 2014 року РФ захопила український Крим, а потім почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Пізніше частину Донбасу захопили проросійські бойовики та створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Низка західних країн вирішили покарати Росію за агресію проти України – запровадили санкції, а потім їх продовжували та розширювали.

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Автор: Таня Поляковська