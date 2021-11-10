У МЗС України сподіваються, що білоруська держава продовжує підтримувати територіальну цілісність нашої країни.

Міністерство закордонних справ України застерігає владу Білорусі від визнання українського Криму територією Російської Федерації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на висловлювання міністра закордонних справ Білорусі (щодо Криму – Ред.). Виходимо з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах", – заявив спікер.

"Зміна підходу Білорусі для де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не будуть допускати кроків всупереч нормам міжнародного права", – додав Ніколенко.

Читайте такожУ Білорусі пояснили заяву Лукашенка про закриття кордону з УкраїноюЯк повідомляє російське агентство "РИА Новости", міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей назвав окупований Крим "російською територією".

Нагадаємо, у 2014 році Росія захопила український Крим, а також почала розхитувати ситуацію на частині Донбасу. Російська влада підтримала бойовиків, які створили так звані "ЛНР" та "ДНР".

Низка країн заходу покарали РФ за агресію – запровадили санкції, а потім їх розширювали.

Автор: Віталій Саєнко