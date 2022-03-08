До Порошенка, який розмовляв з журналістами, підійшла група чоловіків з характерними для тероборони жовтими пов'язками.

П'ятий президент України Петро Порошенко був прогнаний місцевими мешканцями під час брифінгу з місця розчищення завалів унаслідок атаки росіян.

Відео з Порошенком опублікував ряд Telegram-каналів.

Найімовірніше, конфлікт між політиком і тероборонцями трапився 7 березня, коли п'ятий президент відвідував Васильків Київської області.

На офіційному сайті каналу лідера "ЄС" "Прямий" йдеться, що у Василькові Порошенко на тлі зруйнованих будинків закликав міжнародне співтовариство закрити небо над Україною, щоб уберегти мирні міста від подальших бомбардувань росіян.

Саме під час одного з ефірних включень до Порошенка, який розмовляв з журналістами, підійшла група чоловіків з характерними для тероборони жовтими пов'язками і акуратно попросила політика не піаритися.

"У нас військові справи ... не політичні. Ми підтримали все, врахуйте. Не заважайте", - звернулися до Порошенка. Той погодився і пішов геть разом зі ЗМІ.

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