Внаслідок дій хакерів постраждали близько 70 урядових ресурсів України.

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечує причетність російської сторони до кібератаки на сайти уряду України.

Про це він сказав в інтерв'ю, фрагмент якого опублікував The Hill.

"Ми не маємо до цього жодного стосунку. Росія не має жодного стосунку до цих кібератак... Ми майже звикли до того, що українці в усьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді у своїй країні", - заявив представник Кремля.

Kremlin Press Secretary Peskov on targeting of a Ukrainian government website: "We have nothing to do with it. [...] We are nearly accustomed to the fact that Ukrainians are blaming everything on Russia, even their bad weather." https://t.co/Z1sEfHdV3Ppic.twitter.com/VP4YeT6RFf — The Hill (@thehill) January 16, 2022

Атака на урядові сайти України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти та науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів з'явилися повідомлення провокаційного характеру.

Читайте такожУ Мінцифри повідомили перші результати дослідження кібератаки на українські урядові сайтиВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

У Держспецзв'язку заявили, що це наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки. За даними Держспецзв'язку, під час кібератаки постраждали близько 70 сайтів центральних і регіональних органів влади.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов впевнений, що за цією кібератакою стоїть Росія. Причетність спецслужб РФ до кібератак розслідує СБУ.

В РНБО допустили участь розвідки Білорусі в кібератаці на урядові сайти.

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