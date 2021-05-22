РФ заявила, що рішення про санкції "не в площині підготовки зустрічі двох президентів".

У Кремлі відреагували на нові санкції України проти російських громадян і компаній, які напередодні схвалив президент Володимир Зеленський.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Він сказав, що запровадження українською стороною нових санкцій проти російських компаній і громадян "лежить не в площині" підготовки можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

"Така практика, очевидно, не в площині підготовки зустрічі двох президентів", – сказав Пєсков.

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Що цьому передувало

21 травня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про продовження терміну дії санкцій проти 674 фізичних і 138 юридичних осіб, пов'язаних з агресією Російською Федерацією проти України.

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Автор: Олег Давигора