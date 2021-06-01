Про рішення фракції "СН" у сесійній залі парламенту оголосив Стефанчук.

У Верховній Раді офіційно оголосили про виключення народного депутата України Євгена Шевченка зі складу фракції "Слуга народу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив сьогодні на пленарному засіданні.

"Відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту ВР та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії "СН" від 24 травня повідомляю про виключення зі складу фракції "СН" народного депутата України Шевченка", - сказав Стефанчук.

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Скандал навколо нардепа Шевченка

20 квітня у Палаці Незалежності в Мінську відбулася зустріч Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі, і Шевченка.

22 квітня Шевченко заявив, що в разі виключення його з фракції "Слуга народу" він створюватиме свій політичний проект.

23 травня в Telegram-каналі Шевченко підтримав затримання білоруською владою опозиційного блогера Романа Протасевича. "У Мінську затримали творців NEXTA. Отак державність", - написав він.

24 травня стало відомо, що Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів депутатів фракції "СН". Невдовзі документи мали бути передані керівництву Верховної Ради для оголошення в залі.

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Автор: Віталій Саєнко