Зараз ряд держав піднімають питання історичної належності тих чи інших територій до своїх країн.

Зараз ряд держав у світі піднімають історичне питання щодо належності тих чи інших територій до свої країн.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону.

Відповідаючи на питання, як це пояснити, він сказав: "Я би сказав, історична справедливість".

"В результаті цієї війни, коли розвалиться Російська Федерація, а так воно і буде абсолютно стовідсотково відбуватися... Японія отримає свої чотири острови Курильської гряди, які у них забрали після Другої світової війни. Якщо буде бажання Польщі забрати собі Калінінград, то вони зможуть це зробити по результатам цієї війни", - сказав Данілов.

Як повідомляв УНІАН, влада Японії різко відреагувала на вихід Росії з переговорів щодо мирного договору і заморозку спільних економічних проектів, пов'язаних зі спірними Курильськими островами.

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