Данілов переконує, що "ніякої вибірковості немає".

Пов'язаний з олігархом Дмитром Фірташем телеканал "Інтер" можуть закрити через запроваджені проти нього санкції РНБО.

Про це заявив секретар Радбезу Олексій Данілов в інтерв'ю Forbes.

"Крім "Інтера" працює багато каналів, які не всім подобаються, але ніякої вибірковості немає. Головне, щоб були докази. Розберемося зі структурою власності "Інтера", тоді подивимося", - сказав секретар РНБО.

За даними Данілова, Фірташ у грудні 2014 року в розпал "Помаранчевої революції" отримав одне з родовищ титанової галузі.

"Це була одна з домовленостей, про які суспільству не розповідали. Хто домовлявся? Мабуть, росіяни просили передати родовище Фірташу. Кого саме просили – ми розбираємося. Використання надр має бути публічним та отриманим у законний спосіб", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Данілов заявив, що РНБО на засіданні вирішила застосувати санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса. Він уточнив, що обмежувальні заходи стосовно Фірташа застосовані через його участь у титановому бізнесі та через постачання сировини, яка потім відправляється на військові підприємства Російської Федерації. Данілов додав, що це постачання було відстежене українськими розвідувальними службами.

Як відомо, Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США.

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Автор: Юрій Годован