Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 4643-д, яким пропонується механізм доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів. Згідно із законопроектом, формула не залежатиме від вартості автівки, а лише від віку, об’єму та типу двигуна. Право на таке розмитнення отримають водії, що реєструватимуть не більше одного авто на особу.

Однак ухвалення цього законопроекту лише частково вирішує проблему людей щодо розмитнення їхніх авто, вважає представник депутатської групи «Партія «За майбутнє» Сергій Рудик. Читайте такожУ Києві під Радою проходить акція протесту "євробляхерів" (фоторепортаж)

За його словами, єдиний плюс проголосованого законопроекту в тому, що він дасть можливість зняти питання штрафування людей, які продовжують їздити на таких автомобілях.

«Наша депутатська група закликає підійти до цього питання комплексно. Проголосований законопроект – це лише тимчасовий захід, який не вирішить проблему з розмитненням. Бо він лише для окремої категорії авто, і лише на обмежений період. Ми ж прагнемо розрубати цей «гордіїв вузол» і скасувати акцизний податок на транспортні засоби повністю – як такий, що не виправдав себе», - вважає депутат.

Щоб зробити це, за словами Рудика, парламенту потрібно повернутись до законопроекту №3704, навіть якщо для цього потрібно буде провести позачергову сесію.

«Чому законопроект № 3704? Тому, що цей документ вирішує комплексну проблему людей, які борються за свої права на дешеве розмитнення. Він вирішує цю проблему в корені раз і назавжди. І ми більше до неї не повернемося», – стверджує Сергій Рудик.

Нагадаємо, законопроект № 3704 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування структури акцизного податку» пропонує розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією на пільгових умовах. Положення цього проєкту стосується всіх авто з «європейською реєстрацією», які були ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року. До них належать легкові та комерційні авто, які були випущені після 1995 року і відповідають екологічним стандартам не нижче «євро-2». Положення законопроєкту не поширюються на авто, які походять з країни, визнаною державою-окупантом (агресором) відповідно до закону.

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Автор: УНІАН