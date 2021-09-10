У фракції підкреслили, що провели аналіз розслідування журналістів, в якому йшлося про мільйонні покупки 70-річної матері Андрія Клочка за останні два роки.

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді підтримала свого депутата Андрія Клочка, 70-річна мати якого купила майно на 14 мільйонів гривень, зокрема, автомобіль Tesla.

Про це в кулуарах парламенту заявила спікер "СН" Юлія Палійчук, передає PavlovskyNews.

"Наша фракція має нульову толерантність до проявів корупції. Це ми неодноразово доводили як голосуванням за антикорупційні закони, так і ставленням до колишніх членів нашої фракції, які звинувачуються в корупції", - підкреслила вона.

Саме у зв'язку з цим, за словами Палійчук, частина з них була виключена з фракції.

"Ми проаналізували факти, наведені в журналістському розслідуванні. Наш колега Андрій Клочко заявив, що не має ніякого відношення до придбання об'єктів нерухомості своїми близькими родичами", - заявила спікер "СН".

"Станом на сьогодні у нас немає підстав вважати, що наш колега Андрій Клочко причетний до цих покупок і тим більше, що в його діях є ознаки порушень або корупції", - підкреслила Палійчук.

Скандал навколо Андрія Клочка - що дізналися журналісти

7 вересня журналісти Bihus.Info повідомили, що за два роки депутатства "Слуги народу" Андрія Клочка його 70-річна мати Наталія купила майно на 14,5 мільйона гривень.

З Реєстру прав на нерухомість журналісти дізналися, що в серпні 2021-го Наталія Клочко придбала дві квартири площею 200 і 68 квадратних метрів, а також нежитлове приміщення площею 4,5 квадратних метрів в ЖК Рів'єра. Середня вартість одного метра в цьому ЖК становить 35 тисяч гривень. Загальна сума купленої нерухомості склала близько 9,5 мільйона гривень.

Також журналісти з'ясували, що жінка купила будинок площею 150 квадратних метрів у селі Перемога Броварського району Київської області. За цією адресою знаходиться котеджне селище Viva Village Town з 13 таунхаусами. За даними журналістів, будинки меншої площі там продавали за 1,8 мільйона гривень.

А у 2020 році, за даними Bihus.Info, Наталія Клочко приблизно за 2 мільйони гривень купила земельну ділянку на території закритого котеджного містечка на 24 соток в Блиставиці недалеко від Києва. Крім того, вона купила автомобіль Tesla Model X 2016 року випуску, ціна якого стартує від 1,2 мільйона гривень.

Як відреагував на розслідування Андрій Клочко

На своїй сторінці в Facebook Андрій Клочко заявив, що не причетний до покупок своєї матері.

"Я - повнолітня людина, з батьками не живу вже 14 років, маю свою сім'ю. До придбання нерухомості, про яку повідомили журналісти, не маю ніякого відношення. Це стосується тільки моєї мами і моєї сестри. Щось коментувати за них вважаю некоректним", - зазначив він.

За словами Клочка, мамі з покупками допомагає сестра, яка є забезпеченою людиною.

"Моя сестра допомагає мамі, вона є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Вони здатні забезпечити себе і здійснювати операції з нерухомістю без моєї допомоги і тим більше - згоди", - додав нардеп Андрій Клочко.

Автор: Григорій Бондар