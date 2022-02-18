У партії вкотре підкреслили - Україна не розглядає можливості звільнення тимчасово окупованих територій військовим шляхом.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк опублікувала заяву партії стосовно сьогоднішніх подій на Донбасі. Так, у партії переконані, що Росія намагається штучно створити привід для повномасштабної агресії проти України.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у Telegram-каналі партії.

"Росія вдалася до чергових провокацій на Донбасі. Кремлю та його маріонетковим режимам було недостатньо багатомісячного "марафону" з концентрацією російського військового контингенту на українських кордонах. Їм було мало вчорашніх обстрілів дитячих садочків, шкіл та житлових будинків на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей. Сьогодні вони почали протиправну депортацію мешканців тимчасово окупованих українських територій, зокрема дітей до РФ", - йдеться у заяві.

У партії зазначають, що це робиться під фейковим приводом підготовки Збройними силами України наступальної операції на тимчасово окупованих територіях.

"Не маємо жодного сумніву щодо мети цієї провокації: штучно створити привід для повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Ми розцінюємо цей крок терористів, підтримуваних РФ, як грубе порушення базових норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення", - заявляють у "Слузі народу".

У партії вкотре підкреслили - Україна не розглядає можливості звільнення тимчасово окупованих територій військовим шляхом, відповідно – не планувала й не планує жодної наступальної операції на Донбасі.

"Ми – виключно за дипломатичний шлях, шлях перемовин, який у ситуації навколо Донбасу є безальтернативним. Саме наша сторона пропонувала екстрено скликати засідання ТКГ з огляду на загострення ситуації, але представники російських окупаційних адміністрацій відмовилися від переговорного процесу", - заявляють в "Слузі народу".

Повідомляється, що Україна звернеться до міжнародної спільноти із закликом категорично засудити дії російських окупаційних адміністрацій на Донбасі та змусити Російську Федерацію припинити порушення норм міжнародного гуманітарного права.

"Лише тверда позиція світового співтовариства зможе відвернути гуманітарну катастрофу, яку сьогодні готує на Донбасі російська окупаційна влада. Ми звертаємося й до мирних мешканців тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської областей. Україна ніколи не була й сьогодні не є вашим ворогом. Ми не допустимо з нашого боку лінії розмежування жодних дій, що можуть призвести до загрози вашому життю і здоровʼю. Якщо ви сьогодні почуваєтеся в небезпеці через нагнітання істерії окупантами – запрошуємо кожного з вас на підконтрольну Україні територію, де ви знайдете і притулок, і допомогу, а головне – безпеку. Створимо всі умови для того, щоб ви могли вести мирне та спокійне життя, як у дома, тому що в Україні ви – усюди вдома. І жодна агресія чи тимчасова окупація це не змінить", - підкреслили в партії.

Нагадаємо, раніше у Зеленського прокоментували заяви ватажків "ЛДНР" про евакуацію населення.

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