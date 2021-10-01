Партія не зможе оплачувати такі витрати, бо тоді до неї будуть претензії з боку НАЗК.

Депутат Олексій Жмеренецький стверджує, що у нардепів зі "Слуги народу" не буде часу ходити у Трускавці у сауни та басейни.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він розповів журналістам.

Жмеренецький наголосив, що депутати будуть самостійно оплачувати проживання на час виїзного засідання.

Він уточнив, що партія не зможе оплачувати такі витрати, бо тоді до неї будуть претензії з боку НАЗК.

"Партія може оплачувати якісь партійні речі, але тільки ті, які не є, скажімо так, послугами для депутатів. Тому що НАЗК потім пред’явить претензії: поясніть, чому ви проживали на курорті. Бо для НАЗК це не просто якийсь тренінг, це типу курорт. Вони вважають, що ми там у саунах чи басейнах… Хоча я впевнений, що у нас не буде часу взагалі на такі речі", – заявив Жмеренецький.

"Трускавець-2.0": що відомо

Про виїзне засідання "Велика фракція", яке проходитиме у Трускавці, стало відомо 27 вересня.

Зустріч "слуг народу", на яку запрошують і журналістів, відбудеться 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

На думку політологів на зустрічі вирішуватиметься питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Автор: Надя Пришляк